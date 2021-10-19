رقم أعمال شركة " النقل" يرتفع بنسبة 49 بالمائة الى موفى سبتمبر 2021

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 20:14قراءة: 0 د, 30 ث
ارتفع رقم أعمال مجموعة "النقل" بنسبة 49 بالمائة ليبلغ 429،911 مليون دينار، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، وفق مؤشرات نشاط الشركة نشرت، الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني لبورصة تونس.

وحقّقت الشركة آداء جيّدا، خلال الثلاثيّة الثالثة من سنة 2021، ممّا مكّنها من ترسيخ مكانتها بين المورّدين في قطاع السيّارات، بحصّة تقدّر ب14،24 بالمائة من السوق أي ما يعادل 6393 وحدة ذات ترقيم منجمي بارتفاع بنسبة 58 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها في سنة 2020.

وبخصوص الاستثمارات، التّي تمّ تحقيقها خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021، فقد بلغت قيمتها 2،281 مليون دينار مقابل 2،526 مليون دينار، في 2020.



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