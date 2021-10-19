بنزرت: تخصيص 20 الف متر مربع لتوسعة مقبرة مدينة جرزونة

وات - أكّدت رئيسة دائرة الشؤون العقّارية بمركز ولاية بنزرت نهلة مومن مسرار انه تم فضّ الإشكال السابق الخاص بتوسعة مقبرة مدينة جرزونة وتخصيص 20 الف متر مربعّ للغرض بالقرب من جامع الغفران بمنطقة حي بن عروس.



وأوضحت ذات المصدر انه عقب جلسة العمل الملتئمة بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وحضور مختلف الهياكل المعنية ومنها الإدارة العامة لشركة الستير ، أقرّ مجلس الإدارة للمؤسسة في اجتماعه الموافقة على التفويت في مساحة 20 الف متر مربع لفائدة بلدية بنزرت ، وتخصيصها لتوسعة مقبرة جرزونة.

وأضافت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية ان خبير أملاك الدولة والشؤون العقارية تولّى إجراء عملية التقييم والاختبار للمساحة وقدّرها بـ240 الف دينار، وأن الدائرة البلدية بجرزونة ( تابعة إداريا لبلدية بنزرت) بصدد إتمام الاجراءات التعاقدية الخاصة بالملف وبالتالي غلق ملف حساس مثّل مطلبا مجتمعيا مؤكّدا ، خاصة مع استحالة توفّر أماكن للدفن في المقبرة الرئيسية بالمنطقة .



