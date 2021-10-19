أحمد ابو الغيط: "الجامعة العربية تتفهّم تماما التطورات السياسية في تونس"

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 18:43قراءة: 0 د, 33 ث
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة "تتفهم تماما التطورات السياسية الحاصلة في تونس"، في إشارة إلى الإجراءات التي كان أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي، دون أن يقدّم مزيدا من التوضيحات بهذا الخصوص.

وجاءت هذه التصريحات، مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة حضور أحمد أبو الغيط فعاليات افتتاح الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

وتحدّث أبو الغيط عن اهمية هذه التظاهرة الإعلامية في مناقشة واقع الإعلام العربي وقضاياه، مؤكدا أن "هناك تطورات في مفاهيم الإعلام تفرض علينا نحن العرب أن نجتمع ونناقش ونضع توصيات للمستقبل"، معبرّا عن تطلّع الشعوب العربية إلى "إعلام بنّاء لا يخرّب ويساعد على بناء مجتمعات صحية".

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