ضبط أربعة أجانب بصفاقس "بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة"

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 15:51قراءة: 0 د, 19 ث
ضبطت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشّماليّة، الإثنين، أربعة أشخاص يحملون جنسيّة دول إفريقيّة (جنوب الصحراء) "بصدد التّحضير لعمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة"، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.

وحجزت الوحدات الأمنية مبلغا ماليّا من العملة التّونسيّة قدره 5500 دينار بحوزة أحدهم وثلاثة هواتف جوّالة وسلسلة حديديّة، وفق ذات المصدر.

وأذنت النّيابة العموميّة باتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.


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