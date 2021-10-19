إحباط 18 عملية هجرة سرية وإنقاذ 340 مهاجرا غير نظامي من الغرق (الداخلية)

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 15:50قراءة: 0 د, 24 ث
أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والشمال والوسط، ليلة البارحة، 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 340 مهاجرا غير نظامي من الغرق، بينهم 193 أجنبيا (من دول إفريقية جنوب الصحراء)، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.

وحجزت وحدات الحرس معدات ومراكب بحرية محل سرقة.

وأفاد ذات المصدر بأن أربعة من هؤلاء المهاجرين مفتش عنهم وأحدهم صادر في شأنه 17 منشور تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحل حكم بالسجن لمدة 42 سنة .



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