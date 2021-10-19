محكمة المحاسبات تشرع في مهمة رقابية ميدانية بوزارة الشؤون الاجتماعية حول المساعدات الاستثنائية لفائدة العائلات المعوزة

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 13:15قراءة: 1 د, 3 ث
وات - شرعت محكمة المحاسبات في مهمة رقابية ميدانية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ستشمل المساعدات المالية الاستثنائية المسندة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المتضررة من جائحة كورونا والتي يمولها البنك العالمي، حسب ما أكده رئيس المحكمة، نجيب القطاري.

وقال القطاري في تصريح ل(وات) ان العملية الرقابية تندرج في اطار برنامج رقابي افقي، انطلقت في تنفيذه المحكمة نهاية الصائفة الماضية، ويشمل العديد من البرامج والإجراءات التي اقرتها الحكومة في اطار مواجهة جائحة كوفيد 19 سواء على المستوى الاقتصادي او الصحي او الاجتماعي.

وذكر، رئيس المحكمة، بالعملية الرقابية التي قامت بها المحكمة على مستوى صندوق مقاومة وباء كورونا والمعروف بصندوق 18/18، والتي تهدف الى تقييم مدى توفّق وزارة الصحة في حسن التصرّف في مداخيل هذا الصندوق المتاتية أساسا من تبرعات المواطنين.

وقد اكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، لدى لقائه اليوم بالفريق الرقابي التابع لمحكمة المحاسبات،
على ضرورة تذليل كل الصعوبات لانجاز المهمة الرقابية في أحسن الظروف، حسب بلاغ للوزارة.


وللاشارة فان المساعدات المالية الاستثنائية لفائدة العائلات المعوزة تندرج في اطار قرض منحه البنك الدولي لتونس بقيمة 300 مليون دولار (حوالي 900 مليون دولار) لمجابهة تداعيات كورونا عن طريق مساعدات مالية مباشرة وقد صادق مجلس نواب الشعب المعلقة اعماله عليه في 8 جوان 2021.

وتمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية الى حدود يوم 13 اكتوبر الجاري من صرف 238 مليون دينار لفائدة 793 ألف و 342 عائلة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234496

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 13h 10m |           
Rectifier (حوالي 900 مليون دولار)



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