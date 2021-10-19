توزر: مطار توزر نفطة يستقبل أول رحلة داخلية بعد دخوله حيز الاستغلال الجزئي

وات - استقبل مطار توزر نفطة، صبيحة اليوم الثلاثاء، أول رحلة داخلية قادمة من مطار تونس، على إثر اعلان انطلاق استغلال المطار جزئيا بداية من يوم أمس 18 أكتوبر الجاري، وذلك بعد توقف نشاط الملاحة الجوية ل6 أشهر بسبب أشغال تحسين البنية التحتية وتهيئة مدرج الطائرات.



وبين والي توزر، محمد أيمن البجاوي، في تصريح ل(وات)، أن الجهة تستقبل أول رحلة بحسب تعهد الخطوط التونسية السريعة في وقت سابق لانطلاق الرحلات في شهر أكتوبر بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، ايام الثلاثاء والجمعة والأحد مع إمكانية تغير هذه المواعيد حسب الطلبات.



ومن المنتظر أن يكون الاستغلال الجزئي للمطار يقتصر على استقبال الطائرات في الفترة الصباحية فقط، وفق والي الجهة، على أن تكون الرحلات يومية وفق برنامج الخطوط التونسية السريعة بعد تسلمها طائرة ثالثة في شهر نوفمبر القادم.



وأضاف، أن الاستغلال الجزئي ل2200 متر من مدرج الطائرات، سيساهم في إعادة الحركة السياحية للجهة، خاصة وأن عودة الملاحة الجوية للمطار تتزامن مع عدد من العطل، وكذلك مع تحسن كبير للوضع الحي بإتمام قرابة 60 بالمائة للتلقيح.



وسيشجع ذلك، على زيارة الجهة، خاصة مع برمجة عدد من التظاهرات السياحية، أبرزها تنظيم أول تظاهرة للقفز بالمظلات تحتضنها الجهة على مدى أكثر من شهر، ومهرجان الموسيقى الصوفية روحانيات نفطة، والمهرجان الدولي للواحات في شهر نوفمبر.

ولاحظ، أن ولاية توزر مؤهلة بفضل هذه العوامل، لأن تكون وجهة للتونسيين والأجانب، حيث اختارت شركة أجنبية عقد اجتماعها السنوي في الجهة بداية من اليوم، لافتا الى أن الاشغال الجارية والمقدرة قيمتها ب40 مليون دينار، ينتظر أن تنتهي بصفة نهاية في شهر ديسمبر المقبل، ما يجعل المطار جاهزا لاستقبال الرحلات الدولية.



