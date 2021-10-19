بدء تزويد معتمديات بالمهدية وصفاقس الكبرى والمنستير بالماء غدا الاربعاء من العاشرة ليلا

افادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، أنه من المنتظر استئناف توزيع الصالح للشرب تدريجيا، غدا الاربعاء بداية من الساعة العاشرة ليلا، في معتمديات بومرداس وكركر والسواسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان والجم وملولش والشابة من ولاية المهدية ومعتمديات صفاقس الكبرى.



واضافت الشركة ، في بلاغ لها، ان استعادة نسق التزويد بمياه الشرب سيشمل كذلك كل من منزل نور والوردانين وبوعثمان وواد الجبس ومنزل كامل وبئر الطيب من ولاية المنستير.





وبينت ان أشغال الاصلاح متواصلة على مدار الساعة دون انقطاع، بعد ان طرأ، امس الاثنثن، عطب على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1600 مم باتجاه الساحل وصفاقس، على مستوى منطقة وادي الخروب بالقلعة الصغرى وتسبب في اضطراب وانقطاع توزيع المياه، على المناطق المذكورة منذ السادسة من مساء امس الاثنين.



