بدء تزويد معتمديات بالمهدية وصفاقس الكبرى والمنستير بالماء غدا الاربعاء من العاشرة ليلا

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 10:40قراءة: 0 د, 34 ث
افادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، أنه من المنتظر استئناف توزيع الصالح للشرب تدريجيا، غدا الاربعاء بداية من الساعة العاشرة ليلا، في معتمديات بومرداس وكركر والسواسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان والجم وملولش والشابة من ولاية المهدية ومعتمديات صفاقس الكبرى.
 
واضافت الشركة ، في بلاغ لها، ان استعادة نسق التزويد بمياه الشرب سيشمل كذلك كل من منزل نور والوردانين وبوعثمان وواد الجبس ومنزل كامل وبئر الطيب من ولاية المنستير.


 وبينت ان أشغال الاصلاح متواصلة على مدار الساعة دون انقطاع، بعد ان طرأ، امس الاثنثن، عطب على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1600 مم باتجاه الساحل وصفاقس، على مستوى منطقة وادي الخروب بالقلعة الصغرى وتسبب في اضطراب وانقطاع توزيع المياه، على المناطق المذكورة منذ السادسة من مساء امس الاثنين.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234478

Radhiradhouan  ()  |Mardi 19 Octobre 2021 à 18h 48m |           
المصائب لا تأتي فرادى
بعد إنقلاب 25 جويلية 2021 إنهيار الدولة أصبح واضحا صباحا ومساء ويوم الأحد



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