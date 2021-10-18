تمّ التوقيع بالعاصمة الروسية، موسكو، على اتفاق بين شركة سيفاكس للخطوط الجويّة ووكالة الأسفار "توي روسيا" لنقل 50 ألف سائح انطلاقا من روسيا نحو تونس خلال سنة 2022، وفق ما أعلنت عنه سيفاكس، الإثنين.



وذكرت شركة الطيران التونسيّة الخاصّة أنّها أجرت اجتماعا مع ممثلين للمطار الدولي بموسكو تمّ التوصل على إثره بالسماح للشركة التونسيّة باستخدام المطار والاستفادة من خدماته.



والجدير بالذكر أن مجموعة العمل الروسية المكلّفة بالتوقي من كورونا أعلنت عن عودة الرحلات الجويّة نحو عدد من البلدان منها تونس ابتداء من يوم 9 نوفمبر 2021.



كما أعلنت وكالة الأسفار العالمية، أيضا، أنّها تعتزم برمجة الوجهة التونسيّة من بين الوجهات السياحيّة إنطلاقا من عديد الدول الأوروبيّة على بعد سنة ونصف من تعليق النشاط.

وتعد مجموعة "توي"، التّي يوجد مقرّها بهانوفر بألمانيا وأنشأت منذ سنة 1968، من أكبر المجموعات السياحية في المجال السياحي عبر العالم.



وقد تمّ انشاء سيفاكس للطيران سنة 2011 من قبل رجل الأعمال، محمّد فريخة، الرئيس المدير العام لشركة تلنات، وهي شركة طيران تونسيّة خاصّة ويوجد مقرّها بالمطار الدولي صفاقس/طينة. وتنظم سيفاكس رحلات جويّة انطلاقا من مطار صفاقس/طينة، وأيضا، من مطارات تونس والمنستير وجربة.



