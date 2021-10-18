توزر: حملة تنظيف للمسالك السياحية داخل المدينة العتيقة " أولاد الهادف" في انتظار صيانة وترميم المباني

وات - نفّذت جمعية أحبّاء المدينة العتيقة "أولاد الهادف" في بتوزر بدعم من المعتمدية وبلدية توزر وعملة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حملة نظافة في المسالك السياحية بالمدينة العتيقة باعتبارها مزارا سياحيا في مثل هذا التوقيت من السنة، وفق ما ذكره اليوم نائب رئيس الجمعية والناطق الرسمي باسمها عبد اللطيف السبوعي.



وأضاف السبوعي في تصريحه لـ(وات) أن المبادرة كانت للجمعية تفاعل معها مختلف الأطراف المتدخلة من منظمات وادارات عمومية لما تعانيه المدينة من تكدّس الفضلات والأتربة وفواضل مواد البناء نظرا لخصوصيتها وضيق الانهج مع حاجيتها الى التدخل الدوري للعناية بنظافتها حيث تم بفضل تسخير عدد من عمال الحضائر والآليات التي وقع توفيرها رفع الاتربة وفواضل البناء وجمع الفضلات المنزلية ورفعها على أن يكون التدخّل دوريا وفق السبوعي نظرا لما تكتسيه المنطقة من أهمية تاريخية وثقافية وسياحية لاحتوائها لمجموعة من الفضاءات السياحية على غرار دور الضيافة واقامات سياحية ومحلات صنع وبيع الصناعات التقليدية والمتاحف.

ولاحظ أن المدينة تعاني من إشكاليات في مجال النظافة الى جانب حاجتها للصيانة والترميم بوجود جدران ومساكن متداعية للسقوط مع وجود إشكاليات تقادم شبكة التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب، موضّحا أنه رغم إمضاء اتفاقيات مع بلدية توزر والمندوبية الجهوية للسياحة للتدخل في المدينة العتيقة بالصيانة والترميم والتجديد إلا أن تفعيل هذه الاتفاقيات لم يتم كما لم يقع توفير الاعتمادات اللازمة للمدينة.



