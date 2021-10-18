الدورة 36لمعرض اندونسيا التجاري من 21 أكتوبر الى 4 نوفمبر 2021

تنتظم الدورة 36 لمعرض اندونيسيا التجاري في نسخة افتراضية من يوم 21 أكتوبر لتتواصل الى غاية 4 نوفمبر 2021، وذلك ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون مع سفارة إندونيسيا بتونس.



ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الدولية معرضا تجاريا دوليا افتراضيا ولقاءات ثنائية تهدف إلى تطوير منتجات التصدير وتوسيع سوق التصدير ، حسب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



ويتضمن المعرض منتوجات في مجال الصناعة وخدمات الرقمنة ومنتوجات الموضة والتجميل والطاقات المتجددة اضافة الى المواد الغذائية والمشروبات والأثاث والتزويق.







