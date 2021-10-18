الدورة 36لمعرض اندونسيا التجاري من 21 أكتوبر الى 4 نوفمبر 2021

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 15:20قراءة: 0 د, 23 ث
تنتظم الدورة 36 لمعرض اندونيسيا التجاري في نسخة افتراضية من يوم 21 أكتوبر لتتواصل الى غاية 4 نوفمبر 2021، وذلك ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون مع سفارة إندونيسيا بتونس.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الدولية معرضا تجاريا دوليا افتراضيا ولقاءات ثنائية تهدف إلى تطوير منتجات التصدير وتوسيع سوق التصدير ، حسب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

ويتضمن المعرض منتوجات في مجال الصناعة وخدمات الرقمنة ومنتوجات الموضة والتجميل والطاقات المتجددة اضافة الى المواد الغذائية والمشروبات والأثاث والتزويق.



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