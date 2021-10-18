رابطة أبطال أوروبا: برنامج الجولة الثالثة من دور المجموعات

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكاس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم :
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
المجموعة الأولى:
كلوب بروج (بلجيكا) - مانشستر سيتي (انقلترا)
باريس سان جرمان (فرنسا) - لايبزيغ (ألمانيا)
المجموعة الثانية:
أتلتيكو مدريد (اسبانيا) - ليفربول (انقلترا)
بورتو (البرتغال) - ميلان (ايطاليا)
المجموعة الثالثة:
بشيكتاش (تركيا) - سبورتينغ (البرتغال)
أجاكس (هولندا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
المجموعة الرابعة:
شاختار دونيتسك (اوكرانيا) - ريال مدريد (اسبانيا)
إنتر (ايطاليا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا)
الأربعاء 20 أكتوبر 2021
المجموعة الخامسة:
برشلونة (اسبانيا) - دينامو كييف (اوكرانيا)
بنفيكا (البرتغال) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)
المجموعة السادسة:
يونغ بويز (سويسرا) - فياريال (اسبانيا)
مانشستر يونايتد (انقلترا) - أتالانتا (ايطاليا)
المجموعة السابعة:
سالزبورغ (النمسا) - فولفسبورغ (ألمانيا)
ليل (فرنسا) - إشبيلية (اسبانيا)
المجموعة الثامنة:
زينيت (روسيا) - جوفنتوس (ايطاليا)
تشلسي (انقلترا) - مالمو (السويد).
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
المجموعة الأولى:
كلوب بروج (بلجيكا) - مانشستر سيتي (انقلترا)
باريس سان جرمان (فرنسا) - لايبزيغ (ألمانيا)
المجموعة الثانية:
أتلتيكو مدريد (اسبانيا) - ليفربول (انقلترا)
بورتو (البرتغال) - ميلان (ايطاليا)
المجموعة الثالثة:
بشيكتاش (تركيا) - سبورتينغ (البرتغال)
أجاكس (هولندا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
المجموعة الرابعة:
شاختار دونيتسك (اوكرانيا) - ريال مدريد (اسبانيا)
إنتر (ايطاليا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا)
الأربعاء 20 أكتوبر 2021
المجموعة الخامسة:
برشلونة (اسبانيا) - دينامو كييف (اوكرانيا)
بنفيكا (البرتغال) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)
المجموعة السادسة:
يونغ بويز (سويسرا) - فياريال (اسبانيا)
مانشستر يونايتد (انقلترا) - أتالانتا (ايطاليا)
المجموعة السابعة:
سالزبورغ (النمسا) - فولفسبورغ (ألمانيا)
ليل (فرنسا) - إشبيلية (اسبانيا)
المجموعة الثامنة:
زينيت (روسيا) - جوفنتوس (ايطاليا)
تشلسي (انقلترا) - مالمو (السويد).
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