رابطة أبطال أوروبا: برنامج الجولة الثالثة من دور المجموعات

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 15:18قراءة: 0 د, 42 ث
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكاس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم :

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

المجموعة الأولى:
كلوب بروج (بلجيكا) - مانشستر سيتي (انقلترا)
باريس سان جرمان (فرنسا) - لايبزيغ (ألمانيا)

المجموعة الثانية:
أتلتيكو مدريد (اسبانيا) - ليفربول (انقلترا)
بورتو (البرتغال) - ميلان (ايطاليا)

المجموعة الثالثة:
بشيكتاش (تركيا) - سبورتينغ (البرتغال)
أجاكس (هولندا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

المجموعة الرابعة:
شاختار دونيتسك (اوكرانيا) - ريال مدريد (اسبانيا)
إنتر (ايطاليا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا)

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

المجموعة الخامسة:
برشلونة (اسبانيا) - دينامو كييف (اوكرانيا)
بنفيكا (البرتغال) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

المجموعة السادسة:
يونغ بويز (سويسرا) - فياريال (اسبانيا)
مانشستر يونايتد (انقلترا) - أتالانتا (ايطاليا)

المجموعة السابعة:
سالزبورغ (النمسا) - فولفسبورغ (ألمانيا)
ليل (فرنسا) - إشبيلية (اسبانيا)

المجموعة الثامنة:
زينيت (روسيا) - جوفنتوس (ايطاليا)
تشلسي (انقلترا) - مالمو (السويد).

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234435



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 18 أكتوبر 2021 | 12 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:07 17:41 15:12 12:11 06:30 05:03
Babnet
19°
Babnet23°Babnet% 68:الرطــوبة
تونــسBabnet17°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1722°-1825°-1728°-1928°-19
  • Avoirs en devises
    21469,6

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28746 DT        1$ =2,84208 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   2127,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة