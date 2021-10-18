رابطة أبطال أوروبا: برنامج الجولة الثالثة من دور المجموعات

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكاس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم :



الثلاثاء 19 أكتوبر 2021



المجموعة الأولى:

كلوب بروج (بلجيكا) - مانشستر سيتي (انقلترا)

باريس سان جرمان (فرنسا) - لايبزيغ (ألمانيا)



المجموعة الثانية:

أتلتيكو مدريد (اسبانيا) - ليفربول (انقلترا)

بورتو (البرتغال) - ميلان (ايطاليا)



المجموعة الثالثة:

بشيكتاش (تركيا) - سبورتينغ (البرتغال)

أجاكس (هولندا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)



المجموعة الرابعة:

شاختار دونيتسك (اوكرانيا) - ريال مدريد (اسبانيا)

إنتر (ايطاليا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا)



الأربعاء 20 أكتوبر 2021



المجموعة الخامسة:

برشلونة (اسبانيا) - دينامو كييف (اوكرانيا)

بنفيكا (البرتغال) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)



المجموعة السادسة:

يونغ بويز (سويسرا) - فياريال (اسبانيا)

مانشستر يونايتد (انقلترا) - أتالانتا (ايطاليا)



المجموعة السابعة:

سالزبورغ (النمسا) - فولفسبورغ (ألمانيا)

ليل (فرنسا) - إشبيلية (اسبانيا)



المجموعة الثامنة:

زينيت (روسيا) - جوفنتوس (ايطاليا)

تشلسي (انقلترا) - مالمو (السويد).



