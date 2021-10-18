الاتحاد المنستيري يعلن خضوع لاعب وسطه ماهر بالصغير لتدخل جراحي وابتعادة عن الملاعب لفترة طويلة

اعلن الاتحاد المنستيري يوم الاثنين عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان اصابة لاعب وسطه ماهر بالصغير تستوجب التدخل الجراحي وستبعده عن الملاعب لمدة طويلة دون تحديد طبيعة الاصابة.



وكان ماهر بالصغير اصيب في المباراة امام هلال الشابة التي فاز خلالها الاتحاد المنستيري بهدفين نظيفين يوم الاحد على ملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

يذكر ان ماهر بالصغير كان قد انتقل الى الاتحاد المنستيري في اوت الماضي قادما من الترجي الرياضي.

ر-امين





