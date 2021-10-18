وزارة المرأة تُدين العنف الافتراضي الموجّه ضد النّساء الحقوقيّات

وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال موسى بلحاج
Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 11:45قراءة: 0 د, 35 ث
عبرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، عن رفضها وإدانتها لما يروج في وسائل التّواصل الاجتماعي من خطاب عنيف يقوم على هتك الأعراض ومس كرامة النّساء الحقوقيات التونسيّات.

وأكدت في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن كرامة المرأة التونسية فوق كل اعتبار وأن الاختلاف لا يمكن أن يكون ذريعة لاستباحة حق النخبة النسائية في حرية التعبير والاختلاف وهي النخبة التي نعتزُ بها جميعا تماما كاعتزازنا بكل امرأة في هذا الوطن مهما اختلفت المشارب الفكريّة.

وتدعو الوزارة إلى ضرورة أخلقة ثقافة الاختلاف من أجل خير تونس وايلاء الوعي بالاختلاف وشروطه وخطابه مكانة جوهريّة.

وستحرص الوزارة وفق نفس البلاغ, على حسن تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وذلك مع كل الهياكل والمؤسسات المعنيّة.





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