الحماية المدنية : إطفاء 42 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 11:16قراءة: 0 د, 14 ث
أطفأت وحدات الحماية المدنية، الأحد، 42 حريقا بمناطق مختلفة، وفق بيانات نشرتها وزارة الداخلية اليوم الإثنين في بلاغ.

وأفاد ذات المصدر بأن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة قامت بــ 260 تدخلا، بينها 42 لإطفاء حرائق و68 للنجدة والإسعاف بالطرقات و124 تدخلات للإسعاف في غير حوادث المرور.



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