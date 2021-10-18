بادوسا تتفوق على أزارينكا لتفوز بلقب إنديان ويلز

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 10:45قراءة: 0 د, 30 ث
أجهضت باولا بادوسا انتفاضة فيكتوريا أزارينكا لتفوز 7-6 و2-6 و7-6 في نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس يوم الأحد.

وكانت أزارينكا على بُعد نقطتين من الفوز باللقب للمرة الثالثة والإرسال في حوزتها عندما بدأ مستواها في التراجع عقب سلسلة من الأخطاء.
واستغلت بادوسا تراجع منافستها وحافظت على تماسكها في الشوط الفاصل الأخير، وسددت كرة ناجحة في نقطة الفوز بالمباراة.

وبهذا الانتصار، أصبحت بادوسا أول لاعبة إسبانية تفوز بالبطولة المقامة في صحراء كاليفورنيا.

وأُلغيت البطولة، التي يطلق عليها أحيانا خامس البطولات الكبرى، العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وتأجلت هذا العام من مارس إلى أكتوبر بسبب الأزمة الصحية العالمية.



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