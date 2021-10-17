دورة اعدادية للكاس الافريقية للرقبي سيدات ب15 لاعبة - فوز تونس على الكوت ديفوار 61-0

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 19:22قراءة: 0 د, 18 ث
فاز المنتخب التونسي للرقبي سيدات ب15 لاعبة على نظيره الايفواري 61-0 اليوم الاحد بملعب الرقبي بالمنزه في ختام الدورة الاعدادية للكاس الافريقية الاولى للسيدات المزمع تنظيمها بداية من سنة 2023.

وكان المنتخب التونسي فاز في مباراته الاولى على نظيره السنيغالي 14-3.

وتهدف هذه الدورة التمهيدية المقامة بتونس الى تقييم مستوى المنتخبات قبل وضع النظام المناسب للتصفيات السنة القادمة.



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