دورة اعدادية للكاس الافريقية للرقبي سيدات ب15 لاعبة - فوز تونس على الكوت ديفوار 61-0

فاز المنتخب التونسي للرقبي سيدات ب15 لاعبة على نظيره الايفواري 61-0 اليوم الاحد بملعب الرقبي بالمنزه في ختام الدورة الاعدادية للكاس الافريقية الاولى للسيدات المزمع تنظيمها بداية من سنة 2023.



وكان المنتخب التونسي فاز في مباراته الاولى على نظيره السنيغالي 14-3.



وتهدف هذه الدورة التمهيدية المقامة بتونس الى تقييم مستوى المنتخبات قبل وضع النظام المناسب للتصفيات السنة القادمة.







