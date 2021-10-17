البطولة المصغرة للصعود لبطولة الرابطة الثانية - الملعب القابسي يفوز على منزل بوزلفة ويضمن البقاء

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 18:19قراءة: 0 د, 40 ث
وات - ضمن الملعب القابسي بقاءه في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد تغلبه اليوم على منزل بوزلفة 1-0 اليوم الاحد في الجولة الثالثة والاخيرة من البطولة المصغرة للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وسجل بركات الحميدي (64) الهدف الوحيد للمباراة.

ورفع فريق الستيدة رصيده الى 9 نقاط في الصدارة محافظا بذلك على مكانه في الرابطة الثانية مقابل تجمد رصيد نادي منزل بوزلفة عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وفي مباراة ثانية شكلية انتهى الحوار بين مستقبل السبيخة وهلال الرديف بالتعادل بهدف لمثله.

الاحد 17 اكتوبر:
ملعب منزل نور
نادي منزل بوزلفة - الملعب القابسي 0-1
ملعب المسعدين
مستقبل السبيخة - هلال الرديف 1-1

الترتيب ن ل
1- الملعب القابسي 9 3 يصعد للرابطة 2
....................................................
2-نادي منزل بوزلفة 6 3
3- مستقبل السبيخة 1 3
-- هلال الرديف 1 3


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