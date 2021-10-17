الرابطة الاولى لكرة القدم 1 - فوز اتحاد تطاوين على النادي البنزرتي 2-1

وات - فاز اتحاد تطاوين على النادي البنزرتي 2-1 اليوم الاحد بملعب بئر الاحمر بتطاوين في اطار الجولة الاولى للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وكان النادي البنزرتي المبادر بالتسجيل عن طريق خليل ساسي (30) قبل ان يتمكن شهاب الزغلامي من تعديل النتيجة في الدقيقة (46) ويسجل مؤمن الرحماني هدف التفوق لاتحاد تطاوين في الدقيقة (63).



وتاجلت بقية لقاءات الجولة الاولى للمجموعة الاولى الى موعد لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي في مسابقتي رابطة الابطال وكاس الكنفديرالية الافريقية.





الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-اتحاد تطاوين 3 1 1 0 0 2 1

2-الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0

-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

-نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0

-امل حمام سوسة 0 0 0 0 0 0 0

-اتحاد بن قردان 0 0 0 0 0 0 0

-نادي حمام الانف 0 0 0 0 0 0 0

-النادي البنزرتي 0 1 0 0 1 1 2





