كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم : النتائج الكاملة لذهاب الدور التمهيدي الثاني

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 18:40قراءة: 0 د, 53 ث
في ما يلي النتائج الكاملة لذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم الذي جرى أيام الجمعة والسبت والأحد:

الجمعة 15 أكتوبر:
بياشارا يونايتد مارا (تنزانيا) - أهلي طرابلس (ليبيا) 2-0
الشياطين السود (الكونغو) - اورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا) 0-0
مارومو غالانتس (جنوب افريقيا) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 2-1
بينغا (مالي) - آسفا يينيغا (بوركينافاسو) 0-1
الأهلي ميرو (السودان) - غور ماهيا (كينيا) 1-3

السبت 16 أكتوبر:
أزام (تنزانيا) - بيراميدز (مصر) 0-0
هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) - النادي المصري (مصر) 0-0
أورابا يونايتد (بوتسوانا) - كوتون سبور غاروا (الكاميرون) 2-1
ريد آروز (زامبيا) - بريميرو دي آغوستو (انغولا) 1-0
آساك كونكورد (موريتانيا) - شبيبة الساورة (الجزائر) 1-2
ديامبارس (السينغال) - إنييمبا (نيجيريا) 0-1
اتحاد بن قردان (تونس) - نهضة بركان (المغرب) 0-1
الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر) 0-1

الأحد 17 أكتوبر:
باييلسا يونايتد (نيجيريا) - النادي الصفاقسي (تونس) 1-0
جمعية كيغالي (رواندا) - موتيما بيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 1-2
أنتاناناريفو (مدغشقر) - انتر كلوب (أنغولا) 0-3

تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 الى 24 أكتوبر.

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