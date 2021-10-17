كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم : النتائج الكاملة لذهاب الدور التمهيدي الثاني

في ما يلي النتائج الكاملة لذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم الذي جرى أيام الجمعة والسبت والأحد:



الجمعة 15 أكتوبر:

بياشارا يونايتد مارا (تنزانيا) - أهلي طرابلس (ليبيا) 2-0

الشياطين السود (الكونغو) - اورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا) 0-0

مارومو غالانتس (جنوب افريقيا) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 2-1

بينغا (مالي) - آسفا يينيغا (بوركينافاسو) 0-1

الأهلي ميرو (السودان) - غور ماهيا (كينيا) 1-3



السبت 16 أكتوبر:

أزام (تنزانيا) - بيراميدز (مصر) 0-0

هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) - النادي المصري (مصر) 0-0

أورابا يونايتد (بوتسوانا) - كوتون سبور غاروا (الكاميرون) 2-1

ريد آروز (زامبيا) - بريميرو دي آغوستو (انغولا) 1-0

آساك كونكورد (موريتانيا) - شبيبة الساورة (الجزائر) 1-2

ديامبارس (السينغال) - إنييمبا (نيجيريا) 0-1

اتحاد بن قردان (تونس) - نهضة بركان (المغرب) 0-1

الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر) 0-1



الأحد 17 أكتوبر:

باييلسا يونايتد (نيجيريا) - النادي الصفاقسي (تونس) 1-0

جمعية كيغالي (رواندا) - موتيما بيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 1-2

أنتاناناريفو (مدغشقر) - انتر كلوب (أنغولا) 0-3



تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 الى 24 أكتوبر.



