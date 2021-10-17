بطولة قطر - يوسف المساكني يقود العربي للفوز على الشمال

قاد الدولي التونسي يوسف المساكني فريقه العربي للفوز على مضيفه الشمال 3-1 بتسجيله ثنائية في المباراة التي اقيمت يوم السبت لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.وجاءت ثنائية يوسف المساكني في الدقيقتين 13 و59 بينهما هدف الغابوني ارون بوبندز في الدقيقة 22 في حين سجل هدف الشمال العراقي امجد عطوان كاظم.ويحتل العربي المركز الثالث ب12 نقطة من 6 مقابلات خلف المتصدر السد ب15 نقطة من 5 مباريات والدحيل صاحب المركز الثاني ب12 نقطة من 4 لقاءات.