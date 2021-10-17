بطولة قطر - يوسف المساكني يقود العربي للفوز على الشمال

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 11:25قراءة: 0 د, 25 ث
قاد الدولي التونسي يوسف المساكني فريقه العربي للفوز على مضيفه الشمال 3-1 بتسجيله ثنائية في المباراة التي اقيمت يوم السبت لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وجاءت ثنائية يوسف المساكني في الدقيقتين 13 و59 بينهما هدف الغابوني ارون بوبندز في الدقيقة 22 في حين سجل هدف الشمال العراقي امجد عطوان كاظم.
ويحتل العربي المركز الثالث ب12 نقطة من 6 مقابلات خلف المتصدر السد ب15 نقطة من 5 مباريات والدحيل صاحب المركز الثاني ب12 نقطة من 4 لقاءات.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234372

Kerker  ()  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 13h 29m |           
على المساكني أن يثابر في تمريناته البدنيّة و خاصّة الفكرية لاسترجاع المستوى الّذي عوّدنا به. مازال بعيدا بعيدا عن المستوى الّذي كان عليه. كما أتوجّه لكلّ لاعب تونسي أن يبتعد عن الغرور و حبّ النّفس و أن يثابر في تمريناته و تقوية حدّة النّظر وتطوير إدراكه الذّهني في التّحسّب و التّرقّب و التّفوّق على المنافس. تأخذ المقابلات بالخدعة، بالإلهام و التّخمين و حدّة الذّكاء. فالجهد البدني غير كاف للأخذ بزمام الأمور. إنّي أطالب أعلى السّلطات في جميع
الميادين و ألحّ على أن يضعوا جنب المدرّبين و المديرين دكاترة دهاة علماء لهم بصر بالأمر و جدّ في الرّأي، يبدون و يعيدون و يجدّدون التّجديد. كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته. الكمال للّه و الهدى هدى الله و ما تشاؤون إلاّ أن يشاء الله ربّ العالمين.

Kerker  ()  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 13h 18m |           
على المساكني أن يثابر في تمريناته البدنيّة و خاصّة الفكرية لاسترجاع المستوى الّذي عوّدنا به. مازال بعيدا بعيدا عن المستوى الّذي كان عليه. كما أتوجّه لكلّ لاعب تونسي أن يبتعد عن الغرور و حبّ النّفس و أن يثابر في تمريناته و تقوية حدّة النّظر وتطوير إدراكه الذّهني في التّحسّب و التّرقّب و الإعتلاء على المنافس بالإلهام و التّخمين. تأخذ المقابلات بالخدعة، بالإلهام و التّخمين و حدّة الذّكاء. فالجهد البدني غير كاف للأخذ بزمام الأمور. إنّي أطالب و ألحّ
أعلى السّلطات في جميع الميادين أن يضعوا جنب المدرّبين و المديرين دكاترة دهاة علماء لهم بصر بالأمر و جدّ في الرّأي، يبدون و يعيدن و يجدّدون التّجديد. كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته. الكمال للّه و الهدى هدى الله و ما تشاؤون إلاّ أن يشاء الله ربّ العالمين.



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