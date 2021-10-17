بطولة موسكو - انس جابر تصطدم في الدور الاول بالروسية ايكاتيرينا الكسندروفا

وات - تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر مشاركتها في بطولة موسكو بملاقاة الروسية ايكاتيرينا الكسندروفا يوم الاثنين لحساب الدور الاول.

وسبق للاعبتين ان تقابلا في خمس مناسبات (4 انتصارات للروسية ايكاتيرينا الكسندروفا مقابل فوز واحد للتونسية انس جابر).



وكانت انس جابر بلغت خلال هذا الاسبوع الدور نصف النهائي لبطولة اينديانا ويلز الامريكية وهو ما سيمكنها من الدخول الى قائمة العشرة الاوائل في التصنيف الذي سيصدره الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات يوم الاثنين.



