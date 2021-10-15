تونس توجه 100 الف جرعة تلقيح ضد كورونا لموريتانيا

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج، أنه تم مساء اليوم الخميس، إرسال 100 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كورونا ،جوا، إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، لمعاضدة جهودها في مواجهة هذه الجائحة، وذلك بتعليمات من رئيس الدولة، قيس سعيد.



وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الهبة "تندرج في إطار حرص تونس على مزيد تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وترسيخ قيم التآزر والإيثار القائمة بين الشعبين الشقيقين".



وحضر عملية شحن وإرسال هذه التلاقيح، من مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الصحة، على المرابط، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، ووليد الحجام، المستشار لدى رئيس الجمهورية، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس، دمان ولد همر.



وسبق لموريتانيا أن أرسلت منتصف جويلية الماضي إلى تونس، فريقا طبيا وشبه طبي موريتاني، مصحوبا بمساعدات طبية من معدات ومستلزمات صحية محملة على متن طائرتين موريتانيتين، وذلك لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيدـ19.



