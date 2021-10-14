"TUI" يعلن إعادة تسويق الوجهة التونسية في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا

أعلن المجمع العالمي للسياحة والسفر "توي" أنه يعتزم إعادة برمجة الرحلات السياحية نحو الوجهة التونسية إنطلاقا من عدة بلدان أوروبية تمثل أسواقا هامة بالنسبة الى تونس بعد غياب دام أكثر من سنة ونصف



وقرر المجمع في هذا الإطار وفق بلاغ صادر الخميس عن وزارة السياحة ، إعادة تسويق الرحلات ببريطانيا يوم 5 نوفمبر 2021 ، كما حدد يوم غرة ديسمبر 2021 كتاريخ لإعادة تسويق الرحلات ببلجيكا نحو تونس في حين انطلق منذ فترة في تسويق الرحلات السياحية انطلاقا من السوق الفرنسية .



ومن المنتظر كذلك إعادة برمجة الرحلات السياحية من ألمانيا نحو تونس خلال الأسابيع القادمة



ويأتي هذا القرار نتيجة تحسن الأوضاع الصحية عالميا وبتونس بفضل المجهودات المبذولة للحد من انتشار فيروس كوفيد –

19 وكذلك بفضل التطور الهام في عدد الملقحين بالجرعتين ضد الفيروس فضلا عن وجود بروتوكول صحي خاص بالقطاع السياحي اثبت نجاعته وفعاليته في عدم انتشار هذا الوباء بمختلف المؤسسات السياحية .





وعلى صعيد آخر ، أعلن فريق العمل الحكومي الروسي المكلف بالتصدي لفيروس كورونا عودة الرحلات الجوية الى عدد من الدول من بينها تونس انطلاقا من 9 نوفمبر 2021 وذلك بعد رفع الحظر المفروض على الطيران بسبب فيروس كورونا .



وتمثل هذه القرارات فرصة هامة لاستعادة النشاط السياحي وتنشيطه خلال الفترة الشتوية مما سيمكن من تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا على المؤسسات السياحية والعاملين بها والصناعات التقليدية ومختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي



