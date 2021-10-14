عطلة بيوم واحد، االاثنين 18 اكتوبر الجاري، بمناسبة المولد النبوي الشريف

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 20:13قراءة: 0 د, 13 ث
أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا، مساء اليوم الخميس، تعلم من خلاله أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف وعملا بأحكام الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة يوم واحد وذلك يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.

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