البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية يمنح قرضا بقيمة 20 مليون دينار لدعم انتاج زيت الزيتون في تونس

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 20:06قراءة: 0 د, 38 ث
أعلن البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية، الخميس، منح الشركة العامة للصناعات الغذائية قرضا بقيمة 20 مليون دينار لدعم انتاج زيت الزيتون في تونس

وأوضح البنك الاوروبي ان هذا القرض سيمكن من تطوير القطاع لمكانته الاستراتيجية ضمن الاقتصاد الوطني قصد تعزيز الاندماج الجهوي ودعم القدرة التنافسية للصادرات ودعم نمو الاقتصاد الوطني

وستساعد هذه التمويلات، أيضا، الشركة العامة للصناعات الغذائية على تطوير أنشطة التزويد والتعليب وتصدير زيت الزيتون التونسي

وتعدّ الشركة العامة للصناعات الغذائية من أبرز الفاعلين في البلاد المختصين في انتاج وتصدير زيت الزيتون التونسي المعلب لتسويقه في أكثر من 40 بلدا

يذكر ان البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية يدعم قطاع زيت الزيتون في تونس منذ سنة 2012. وقام، الى حدّ اليوم، بتمويل ستة مشاريع، وكان القرض الاول الذي منحه موجها لفائدة الشركة العامة للصناعات الغذائية سنة 2017

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