البطولة المصغرة للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية - الفوز الثاني على التوالي لنادي منزل بوزلفة والملعب القابسي

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 18:25قراءة: 0 د, 40 ث
حقق نادي منزل بوزلفة والملعب القابسي فوزهما الثاني على التوالي يوم الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة المصغرة للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وجاء فوز نادي منزل بوزلفة على حساب مستقبل السبيخة 3-1 بالملعب البلدي بالمسعدين بينما تحقق فوز الملعب القابسي امام هلال الرديف بهدف دون رد بالملعب البلدي بمنزل النور.

ورفع نادي منزل بوزلفة رصيده الى 6 نقاط في الصدارة بفارق الاهداف امام الملعب القابسي قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمع بينهما في الجولة الاخيرة بينما بقي هلال الرديف ومستقبل السبيخة في المركز الاخير بلا رصيد.

الخميس 14 اكتوبر 2021
الملعب القابسي - هلال الرديف 1-صفر
في الملعب البلدي بالمسعدين
نادي منزل بوزلفة - مستقبل السبيخة 3-1

الترتيب
1- نادي منزل بوزلفة 6 2
-- الملعب القابسي 6 2
3- مستقبل السبيخة 0 0
-- هلال الرديف 0 0


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