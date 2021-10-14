زغوان: انطلاق أشغال 5 مشاريع تهذيب لتجمعات وأحياء سكنية بقيمة 7،7 مليون دينار

وات - انطلقت وكالة التهذيب والتجديد العمراني في إنجاز 5 مشاريع تهذيب بقيمة أشغال جملية قدرت بحوالي 7،7 مليون دينار ستنتفع بها ما يقارب 3500 عائلة .
وذكر فيصل بن علي المدير الجهوي للوكالة بزغوان في تصريح لـ(وات) اليوم الخميس أن هذه المشاريع تختلف في عناصرها من منطقة تدخل إلى أخرى حيث ستستفيد منطقتي جرادو بالزريبة و(جوقار ـ بنت سعيدان) بالفحص ، بإنجاز طرقات وأرصفة وأشغال تنويرعمومي وتصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي بكلفة أشغال قدرت بحوالي 5 فاصل1 مليون دينارا منها 2،2 مليون دينار للمشروع الأول وستقتصر في المقابل أشغال التدخل بالتجمع السكني ذراع بن جودر بالفحص على مد قنوات تطهير بطول 6 كلم وبناء محطة تطهير صغيرة لمعالجة المياه المستعملة وذلك بقيمة إنجاز حددت بـ1 فاصل 6 مليون دينار.
وأضاف ممثل الوكالة أن أشغال التهذيب بحي بوحميدة بالفحص والحي السياحي بالزريبة تتعلق بتعبيد الطرقات بطول ما يناهز 3 كيلومترات بكل حي وذلك باعتماد جملي بحوالي1 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوكالة أنهت مؤخرا أشغال بناء وحدة صناعية وقاعة لرياضة الألعاب الفردية بكلفة أشغال بلغت 1 فاصل 7 مليون دينار سيتم وضعها على ذمّة المجلس الجهوي في زغوان بمقتضى اتفاق سابق بين الطرفين.
وذكر فيصل بن علي المدير الجهوي للوكالة بزغوان في تصريح لـ(وات) اليوم الخميس أن هذه المشاريع تختلف في عناصرها من منطقة تدخل إلى أخرى حيث ستستفيد منطقتي جرادو بالزريبة و(جوقار ـ بنت سعيدان) بالفحص ، بإنجاز طرقات وأرصفة وأشغال تنويرعمومي وتصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي بكلفة أشغال قدرت بحوالي 5 فاصل1 مليون دينارا منها 2،2 مليون دينار للمشروع الأول وستقتصر في المقابل أشغال التدخل بالتجمع السكني ذراع بن جودر بالفحص على مد قنوات تطهير بطول 6 كلم وبناء محطة تطهير صغيرة لمعالجة المياه المستعملة وذلك بقيمة إنجاز حددت بـ1 فاصل 6 مليون دينار.
وأضاف ممثل الوكالة أن أشغال التهذيب بحي بوحميدة بالفحص والحي السياحي بالزريبة تتعلق بتعبيد الطرقات بطول ما يناهز 3 كيلومترات بكل حي وذلك باعتماد جملي بحوالي1 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوكالة أنهت مؤخرا أشغال بناء وحدة صناعية وقاعة لرياضة الألعاب الفردية بكلفة أشغال بلغت 1 فاصل 7 مليون دينار سيتم وضعها على ذمّة المجلس الجهوي في زغوان بمقتضى اتفاق سابق بين الطرفين.
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