زغوان: انطلاق أشغال 5 مشاريع تهذيب لتجمعات وأحياء سكنية بقيمة 7،7 مليون دينار

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 16:02قراءة: 0 د, 55 ث
وات - انطلقت وكالة التهذيب والتجديد العمراني في إنجاز 5 مشاريع تهذيب بقيمة أشغال جملية قدرت بحوالي 7،7 مليون دينار ستنتفع بها ما يقارب 3500 عائلة .

وذكر فيصل بن علي المدير الجهوي للوكالة بزغوان في تصريح لـ(وات) اليوم الخميس أن هذه المشاريع تختلف في عناصرها من منطقة تدخل إلى أخرى حيث ستستفيد منطقتي جرادو بالزريبة و(جوقار ـ بنت سعيدان) بالفحص ، بإنجاز طرقات وأرصفة وأشغال تنويرعمومي وتصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي بكلفة أشغال قدرت بحوالي 5 فاصل1 مليون دينارا منها 2،2 مليون دينار للمشروع الأول وستقتصر في المقابل أشغال التدخل بالتجمع السكني ذراع بن جودر بالفحص على مد قنوات تطهير بطول 6 كلم وبناء محطة تطهير صغيرة لمعالجة المياه المستعملة وذلك بقيمة إنجاز حددت بـ1 فاصل 6 مليون دينار.

وأضاف ممثل الوكالة أن أشغال التهذيب بحي بوحميدة بالفحص والحي السياحي بالزريبة تتعلق بتعبيد الطرقات بطول ما يناهز 3 كيلومترات بكل حي وذلك باعتماد جملي بحوالي1 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوكالة أنهت مؤخرا أشغال بناء وحدة صناعية وقاعة لرياضة الألعاب الفردية بكلفة أشغال بلغت 1 فاصل 7 مليون دينار سيتم وضعها على ذمّة المجلس الجهوي في زغوان بمقتضى اتفاق سابق بين الطرفين.

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