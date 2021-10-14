توزر: الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية تفتتح سنتها التربوية الجديدة وتنظم موكبا لتحية العلم بمناسبة عيد الجلاء

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 18:06قراءة: 0 د, 59 ث
وات - نظمت الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية، فرع توزر، اليوم الخميس، موكبا لتحية العلم بالمركز النموذجي لتربية وتأهيل ذوي الإعاقة وذلك بمناسبة احياء عيد الجلاء بمشاركة تنسيقية نقابات قوات الامن الداخلي والديوانة بتوزر وبحضور منظوري الجمعية والجمعيات الأخرى داخل المركز.

ويمثل الموكب احياء لعيد الجلاء واستحضارا لأهمية هذه الذكرى، وفق رئيسة الجمعية فتحية حنيشي، التى بينت انه مثل أو نشاط تفتتح به الجمعية سنتها التربوية الجديدة التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري بتأخير يقارب الشهر الكامل بسبب صعوبات مالية وافتقار الجمعية لوسيلة نقل تتمكن من خلالها من نقل الأطفال ذوي الإعاقة.

وأشارت في هذا السياق الى أنه تم تمكين الجمعية بصفة مؤقتة من حافلة الولاية، في انتظار اقتناء حافلة تكون مخصصة لها من طرف مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وبينت ان جمعية القاصرين الحركة العضوية فرع توزر تعاني نقصا في الموارد البشرية بغياب العملة وافتقار المركز النموذجي لتربية وتأهيل ذوي الإعاقة من عاملات النظافة رغم أنه يضم ثلاث جمعيات.

ويشكو المركز كذلك نقصا في المربين المختصين وفي اختصاصات التدليك وتقويم النطق والاخصائي النفساني ويتم التعامل مع اخصائي اجتماعي وحيد لفائدة الجمعيات الثلاث إضافة الى ضعف الموارد المالية بسبب نقص الميزانية المخصصة لتسيير الجمعيات ما أثر على نوعية البرامج والأنشطة منها غياب الاكلة لفائدة الأطفال من منظوري الجمعية.


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