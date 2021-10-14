متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 14 أكتوبر ..

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تطاوين: صفر حالة وفاة جراء كورونا لليوم الخامس على التوالي، مع تسجيل إصابتين فقط أمس الاربعاء





لم تسجل الإدارة الجهوية للصحة لليوم السادس على التوالي أية حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، وفق ما نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على شبكة الفايسبوك.



وبذلك، استقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي في حدود 498 حالة، تتوزع إلى 216 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و123 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية و83 في غمراسن و29 في رمادة و15 في بني مهيرة و17 في البئر الاحمر و13 في الصمار و9 في ذهيبة.



أما بخصوص الإصابات الجديدة، فقد سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات ال24 الماضية إصابتين جديدتين بكوفيد-19 واحدة بمعتمدية تطاوين الشمالية والثانية بمعتمدية غمراسن.



وبذلك، يرتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية، إلى 12551 إصابة مؤكدة، منهم ثلاثة مصابين يخضعون حاليا للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.







منوبة: حملة تلقيح ضدّ الوباء لفائدة عملة وعاملات المنطقة الصناعية بقصر السعيد





نظّمت الادارة الجهوية للصحة بمنوبة، صبيحة اليوم الخميس، بالتعاون مع مجمع طب الشغل والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، حملة تلقيح لعملة وعاملات المنطقة الصناعية بقصر السعيد.

وأوضح المنسق الجهوي مدير النهوض بالخدمات الصحية بالادارة الجهوية للصحة، جليدي جبران، في تصريح لـ"وات"، ان الادارة الجهوية باشرت هذه الحملات لفائدة منظوري القطاع الصناعي منذ اكثر من اسبوع حيث انتظمت حملة اولى بكافة مصانع المنطقة الصناعية بالجديدة، استهدفت 500 عامل وعاملة من جميع الفئات العمرية.

واضاف انه تم التنسيق لهذه الحملة الثانية بالمنطقة الصناعية قصر السعيد مع مختلف الوحدات الصناعية المنتصبة وتمكين العملة من مختلف الاعمار ممن لم يتلقوا جرعات تلقيح مضادة لفيروس "كورونا" في السابق من الانتفاع من جرعات لقاح نوع "جونسون" ذو الجرعة الواحدة.

ولفت الى ان الحملة تستهدف هذه الفئة بسبب تعذر التحاق اغلبيتها بالحملات المفتوحة للعموم، ومن اجل انتفاع اكثر ما يمكن من الفئات بالتلاقيح، لا سيما وأن المصانع تشكل فضاءات قابلة للانتشار السريع للعدوى، ويمثل التلقيح وسيلة ناجعة للتوقي منها.

من جهتها، أكدت ممثلة مجمع طب الشغل، الدكتورة سناء كمون، لـ"وات"، ان المجمع شارك في مختلف حملات التلاقيح التي نظمتها الادارة الجهوية للصحة والأيام المفتوحة المخصصة لنفس الغرض، موضحة أنخ تم التنسيق مع مختلف المؤسسات الصناعية والوحدات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بقصر السعيد لإعلام عملتها غير الملقحين للالتحاق بمقر الحملة المنتصب في أحد المؤسسات الصناعية والانتفاع بالتلقيح كوسيلة ناجعة للتوقي من الفيروس.

وللتذكير فإن حملة التلقيح بكافة وحدات الإنتاج مازالت متواصلة، وستنتظم لاحقا بالقطب الصناعي "نيوبارك" بالفجة من معتمدية المرناقية، وفق معطياتتحصّلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.





صفاقس: صفر حالة وفاة مقابل رصد 21 اصابة بفيروس "كورونا" و26 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الاخيرة



لم تسجل ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الاخيرة، اية حالة وفاة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا"، مقابل رصد 21 اصابة جديدة بالفيروس، و26 حالة شفاء، وذلك من ضمن 515 تحليلا مخبريا، انجزت امس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، مسجلة نسبة ايجابية قدرت ب4 فاصل 07 بالمائة.

وبحسب هذه المؤشرات المحينة حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ ، الصادر اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع اجمالي الوفيات منذ ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، الى1754 حالة وفاة، والعدد الجملي للاصابات الى 56 ألفا و963 اصابة، من بينها 55 ألفا و543 حالة تماثل اصحابها للشفاء.

وحول طاقة الايواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى "كوفيد-19 "، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ ، الى ان 13 مصابا يقيمون باقسام العناية المركزة، و 30 مصابا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، بينما يقيم 7 مصابين بالمصحات الخاصة في الجهة .









قابس: رصد 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع نتائج 75 تحليلا



رصدت الإدارة الجهوية للصحة بقابس، 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بقابس الجنوبية، بعد تلقيها نتائج 75 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22297 إصابة مؤكدة وذلك منذ بدء انتشار الوباء، وفق ما أكده منسق خلية اليقظة الصحية، حسين جبران.

وأوضح جبران، لـ"وات"، أن العدد الجملي للمتعافين بلغ إلى حد اليوم 22229 شخصا، مضيفا أن إجمالي حالات العدوى النشطة يقدر، حاليا، بـ68 حالة، تتوزع الى 37 حالة بقابس الجنوبية، و11 حالة بوذرف، و06 حالات بمارث، و04 حالات بكل من قابس المدينة وقابس الغربية، و03 حالات بمطماطة الجديدة، وحالتين (02) بغنوش، وحالة واحدة (01) بالحامة.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس، 17 إصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم إيواؤهم بأقسام "كوفيد 19" بمختلف مستشفيات الجهة 09 مرضى، من بينهم مريض واحد (01) يقيم بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس.







الكاف: رصد 05 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل أية حالة وفاة



سجلت ولاية الكاف، اليوم الخميس، 05 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بعد الكشف عن نتائج 370 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 12 اكتوبر، دون تسجيل أية حالة وفاة، وفق ما جاء في التحيين اليومي للوضع الوبائي.



ويرتفع بذلك إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 19608 اصابات، تعافى منهم 19537 شخصا فيما استقر عدد الوفيات في حدود 687 شخصا



كما أظهر التحيين ذاته انخفاض عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 11 مصابا منهم 06 موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف، وتراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى حدود 71 حالة



وأعزى رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) اليوم هذا التحسن للوضع الصحي إلى تكثيف عمليات التحسيس والتلقيح بالجهة التي تحتل المرتبة السادسة على المستوى الوطني بالنسبة للذين تلقوا الجرعة الأولى والعاشرة بالنسبة لمن أتموا عملية التلقيح .



