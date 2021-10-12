رئيسة الحكومة تلتقي عددا من الوزراء ومحافظ البنك المركزي

باشرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، مهامها على راس الحكومة عبر اجراء جملة من اللقاءات والاستقبالات.واستقبلت رئيسة الحكومة وزير الصحة علي المرابط الذي قدم تقريرا مفصلا حول الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 وتقدم عمليات التلقيح. ونوهت رئيسة الحكومة بالتقدم في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا حيث تجاوز عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح الـ4 مليون تونسي، داعية في هذا الإطار إلى مواصلة العمل بنفس النسق ومزيد العمل على تحسيس المواطنين بأهمية الاقبال على التلقيح خاصة مع توفر التلاقيح اللازمة.وكان لرئيسة الحكومة عقب ذلك اجتماع مع كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير التربية فتحي السلاوتي للحديث عن الإصلاحات اللازمة في قطاع التربية.كما التقت نجلاء بودن رمضان بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وتطرق اللقاء إلى أهم المستجدات الاقتصادية والمالية، وشددت رئيسة الحكومة على أهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، مؤكدة إلى أن أولوية حكومتها تتمثل في خلق توازنات للمالية العمومية والمضي في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية.هذا والتقت رئيسة الحكومة ظهر الثلاثاء كلا من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وتم الحديث خلال هذا اللقاء عن الاستعدادات للموسم الفلاحي 2021-2022 والتحكم في الأسعار.