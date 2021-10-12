تونس تحيي اليوم العالمي لغسل الأيدي بالوسط الجماعي تحت شعار "غسل ايديك من الكورونا يحميك. صحتك بين ايديك"

تحيي تونس على غرار العديد من البلدان باليوم العالمي لغسل الأيدي بالوسط الجماعي الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة"، وباليوم الوطني الثامن لغسل الأيدي تحت شعار "غسل ايديك من الكورونا يحميك.. صحتك بين ايديك"، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الثلاثاء.



ودعت الوزارة بهذه المناسبة، المديرين الجهوين للصحة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها دعوة كافة المؤسسات العمومية والخاصة لتوفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية ذات العلاقة بالنوعية والكمية اللازمة بصفة مستمرة والتثبت من مدى مطابقتها للمطلوب لضمان حصول عمليات غسل الأيدي بالتواتر الكافي وبالكيفية المطلوبة، وذلك نظرا لمساهمتها الفعالة في الحد من انتشار عدوى الأمراض وخاصة فيروس "كورونا".



وطالبت سلطة الإشراف، بترسيخ ثقافة غسل الأيدي كسلوك صحي لدى الجمهور الواسع من خلال تنظيم حصص تحسيسية وتكوينية حول غسل الأيدي بالوسط الجماعي علاوة على تكثيف عمليات الرقابة للمؤسسات المفتوحة للعموم خاصة في مجال تطبيق مقتضيات البرتوكول الصحي وخاصة منها غسل الأيدي طبقا للمواصفات المعمول بها.



وقامت الوزارة في هذا السياق بطباعة مجموعة من الدعائم الفنية والتحسيسية المتعلقة بغسل الأيدي بالوسط المدرسي والجماعي على غرار المعلقات والمطويات والملصقات من طرف إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط قصد استغلالها للغرض.



وستعمل الوزارة على متابعة وتقييم وتوثيق الأنشطة والتدخلات التي يتم إنجازها في هذا الإطار، لافتة إلى أنه سيقع مد إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بتقرير في الغرض، وفق ذات البلاغ.



