"الكريديف" يتبنى انتاج الاغنية المصورة "حي" للتحسيس بمخاطر التطرف العنيف

قدم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة "الكريديف" ظهر اليوم الثلاثاء المحمل الفني الذي قامت بانتاجه انطلاقا من دراسة يجري اعدادها حول الوقاية من التطرف العنيف والارهاب في تونس ويتمثل في اغنية مصورة بعنوان "حي" من كلمات وتلحين مهدي الصغير المعروف ب"سي المهف" واخراج المنذر بن عبد المولى.



وتم انجاز الاغنية المصورة من خلال المعطيات والمعلومات التي تضمنتها الدراسة القائمة حول التطرف العنيف وسبل الوقاية منه حيث سعى "الكريديف" للمرة الثانية بعد انتاجه للوثائقي "بسكلات" حول العنف المسلط على المراهقات، الى تطويع المادة الفنية لايصال رسائله الوقائية واختار هذه المرة فيديو كليب اختزل مجموعة من الاحاسيس والانفعالات لدى فئة من الشباب من الجنسين في علاقة بالتطرف والارهاب والسفر الى بؤر التوتر.



يقول مهدي الصغير او "سي المهف" عن عمله الفني "حي" "التحدي لدينا كمجموعة فنية هو كيف يمكن تطويع مادة علمية واكاديمية الى محمل فني سهل وبسيط قادر على ان يصل الى عموم الناس كرسالة وقاية وتحسيس من مخاطر التطرف والارهاب الذي بصم مجتمعنا في السنوات الاخيرة وذهب ضحيته الاف الشباب من الجنسين" مضيفا انه "لئن كان الاختيار على الموسيقى المصاحبة للكلمات احتفالية ومشبعة بالايقاع لكن الهدف الاساسي هو بعث رسالة مضمونة الوصول الى الشباب للبقاء حيا بعيدا عن مخاطر التطرف والارهاب والانخراط في عملية البناء للمجتمع والتسلح بحب الحياة كهدف اسمى للبقاء والابداع ".

من جهتها اكدت المديرة العامة "للكريديف "نجلاء العلاني ان "التوجه نحو انتاج محامل فنية مختلفة باعتماد الموسيقى او السينما او المسرح او غيرها من الفنون انما للدلالة على الدور المحوري الذي يمكن للثقافة ان تلعبه في توعية الافراد وتنمية المجتمع لكونها وسيلة لترسيخ قيم المساواة والسلم والتنشئة الاجتماعية السليمة عبر استهداف فئات عمرية مختلفة لاسيما الاطفال والشباب ."

واضافت "لدينا ايمان راسخ بان الثقافة شان عام وهي ليست مقتصرة على وزارة الشؤون الثقافية بل ان كل الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة مطالبة بالانخراط في الفعل الثقافي لكونه وسيلة توعية ضرورية وفعالة للارتقاء بالمجتمع ونبذ السلوكيات العنيفة فيه".

ومن المنتظر ان يقع بث الاغنية المصورة "حي" بالقنوات التلفزية التونسية في انتظار صدور نتائح الدراسة والبحث الاجتماعي والنفسي الذي يتم الاعداد له صلب "الكريديف" حول التطرف العنيف موفى السنة الحالية حتى يتسنى الوصول الى اكبر عدد ممكن من الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية المهددة بالعنف والتطرف والارهاب بهدف التوقي ونبذ كل ما من شانه ان يغرق المجتمع في مستنقع العنف بمختلف انواعه ولاسيما التطرف والارهاب.



