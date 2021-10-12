عملية سرقة لكوابل النحاس تتسبب في انقطاع  ربط مركز الفحص الفني ببئر القصعة بشبكة الاتصالات

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 17:24قراءة: 0 د, 28 ث
أفادت الوكالة الفنية للنقل البري أن عملية سرقة لكوابل النحاس تتسبب في انقطاع مفاجئ للربط بشبكة الاتصالات بمركز الفحص الفني ببئر القصعة.

ودعت الوكالة، في بلاغ، الثلاثاء، حرفائها الذين تم رفض عرباتهم ويرغبون في التمتع بمجانية إجراء عملية الفحص الفني طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، إلى التقدم مباشرة إلى مركز الفحص الفني ببئر القصعة في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إجراء الفحص الفني دون التسجيل مجددا وحجز موعد مجاني بموقع الواب.

وأشارت الوكالة في البلاغ ذاته، إلى أن مصالحها بصدد السعي لدى شركة اتصالات تونس لرفع هذا الخلل في أقرب الآجال الممكنة.



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