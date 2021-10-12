الهيئة المديرة الجديدة للنجم الساحلي تعفي المسؤول الاداري لفريق اكابر كرة القدم

قررت الهيئة المديرة الجديدة للنجم الساحلي المنتخبة حديثا برئاسة ماهر القروي اعفاء محمد اللطيف من خطته كمسؤول اداري لفريق اكابر كرة القدم.

واضاف النجم الساحلي في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الثلاثاء انه تقرر ايضا اعفاء صلاح الدين بن عمر من مهامه كرئيس للجنة التنظيم. وكان صلاح الدين بن عمر تقدم بترشحه على راس قائمة لانتخابات النجم الساحلي التي اقيمت يوم السبت الماضي قبل ان يقرر الانسحاب بعد قرار اللجنة المستقلة للانتخابات باسقاط قائمته لعدم توفر الشروط القانونية.

يذكر ان النجم الساحلي سيخوض يوم السبت المقبل مباراة ذهاب الدور السادس عشر الاول لكاس رابطة الابطال افريقية لكرة القدم في كيغالي امام الجيش الرواندي.







