اتحاد عمال تونس يدعو الحكومة الجديدة الى الانكباب على الأولويات الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة

دعا اتحاد عمال تونس، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجديدة بقيادة نجلاء بودن الى الانكباب على الأولويات الاجتماعية والاقتصادية لضمان استعادة الثقة بين المواطن والدولة.



ودعا اتحاد عمال تونس، في بيان له، الحكومة الجديدة الى الاهتمام بتدهور المقدرة الشرائية للعمال والمواطنين من أجل الضغط على الأسعار ومقاومة المحتكرين.



كما طالب حكومة بودن بتشريك المنظمات الاجتماعية دون إقصاء في إصلاح المؤسسات العمومية ذات القدرة التشغيلية المضافة، مبرزا ضرورة دعم الحقوق والحريات العامة والحقوق النقابية، حسب التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.



وعبر اتحاد عمال تونس عن ارتياحه لتصريحات رئيسة الحكومة نجلاء بودن "الداعمة للحوار مع كافة الأطراف المدنية والاجتماعية ومنها اتحاد عمال تونس الذي يرغب في أن يكون قوة اقتراح للمساهمة في إيجاد الحلول الاجتماعية للشغالين"، وفق نص البيان.



وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أعلنت أمس الاثنين بقصر قرطاج، عن تركيبة حكومتها التي كلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي من قبل رئيس الجمهورية، والمتكونة من 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء.



