الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئيّة لبلدية منزل كامل من 18 إلى 29 أكتوبر الجاري(هيئة الانتخابات)

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الثلاثاء أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئيّة لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير ستكون يوم 18 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم 29 من الشهر نفسه على الساعة منتصف الليل

وأشارت في بلاغ لها الى أنّ استئناف تنفيذ الرزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئيّة لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير، سيكون يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت بتاريخ 27 جويلية 2021 عن تعليق تطبيق تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل التي كان مزمع إجراؤها يومي 14 أوت 2021 و15 أوت 2021.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة عن قبول ترشّحين اثنين (قائمتان مستقلتان) لهذه الانتخابات البلدية بعد أن انطلقت في قبول الترشحات منذ الاثنين 14 جوان الماضي، والتي تواصلت إلى حدود اليوم 21 من الشهر نفسه، وفق الرزنامة التي حددتها هيئة الانتخابات. ليلى





