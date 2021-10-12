العجز التجاري لتونس يرتفع الى 9ر11- مليار دينار خلال 9 اشهر الاولي من 2021

ارتفع العجز التجاري لتونس، خلال الاشهر التسعى الاولى من سنة 2021، الى 9ر11 - مليار دينار مقابل 1ر10 - مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2020 ، وفق بيانات نشرها، الثلاثاء، المعهد الوطني للاحصاء.



وبين المعهد الوطني للإحصاء، في بيان له حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية، أنّ المبادلات التجارية شهدت تحسنا في الصادرات بنسبة 22 بالمائة لتبلغ 6ر33 مليار دينار مقابل 5ر27 مليار دينار، خلال نفس الفترة من 2020 .



وسجلت الواردات بدورها ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة لتبلغ قيمتها 5ر45 مليار دينار، حتى موفى سبتمبر 2021، مقابل 6ر37 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2020.



واشار المعهد الى تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادارت الى موفي سبتمبر 2021 ب6ر0 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2020، لتبلغ 7ر73 بالمائة.









