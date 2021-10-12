المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو رئيسة الحكومة الجديدة إلى تقديم برنامج تفصيلي للمرحلة المقبلة

وات - دعا الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن إلى التوجه إلى الرأي العام مباشرة أو عبر وسائل الإعلام لتقديم برنامجها الحكومي وتحديد أولويات عملها للمرحلة المقبلة.



وقال بن عمر، اليوم الثلاثاء على هامش ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم تقرير شهر سبتمبر 2021، حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية، إن رئيسة الحكومة لم تعرض بكلمتها أمس خلال جلسة أداء اليمين سوى خطوط عامة لبرامجها.



ولفت إلى أن من أولويات المرحلة المقبلة إعادة التوزان للمالية العمومية المختلة حاليا والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومع عديد الفئات الهشة مثل تسوية وضعية عمال الحضائر.



كما شدد على ضرورة التزام الحكومة الجديدة بتعهداتها والتزاماتها الاجتماعية مع عديد الجهات مثل تطاوين والحوض المنجمي وغيرها، داعيا إلى ضرورة العمل على تحسين خدمات المرافق العمومية في مجالات الصحة والتعليم والنقل.



وطالب أيضا بإيلاء القطاع الفلاحي أهمية كبرى نظرا للصعوبات التي يعيشها الفلاحون الصغار والبحارة، محذرا من إمكانية عودة الاحتجاجات الشعبية في حال لم تنكب الحكومة بصفة عاجلة على حلحلة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.



من جهة أخرى دعا الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئيسة الحكومة نجلاء بود إلى ضرورة خلق سياسة اتصالية ديناميكية للتواصل بأكثر نجاعة مع الرأي العام وخلق جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين.



