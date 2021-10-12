قابس والصخيرة : حجز بضائع مهربة بقيمة 447ألف دينار

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 12:14قراءة: 0 د, 28 ث
في إطار مكافحة التهريب بجهة الجنوب الشرقي للبلاد التونسية، تمكنت فرقة الحرس الديواني بقابس يوم الأحد 10 أكتوبر2021 من إحباط محاولة تهريب كميات من الملابس الجاهزة والاحذية الرياضية وأجهزة تلفاز "بلازما " بقيمة 127 ألف دينار محملة على متن شاحنتين قدرت قيمتهما ب120 ألف دينار.

وفي السياق ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة من حجز كمية هامة من معجون الأسنان المهرب بقيمة 60ألف دينار في ما بلغت قيمة وسيلة النقل المحجوزة 50ألف دينار.

كما قامت دورية تابعة للفرقة بحجز كمية من السجائر المهربة محملة على متن شاحنتين حيث تم تحرير محضر في الغرض بقيمة 125ألف دينار.

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