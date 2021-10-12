بلدية المروج: انطلاق عملية قبول الترشحات بعد تحديد 12 ديسمبر القادم موعدا للانتخابات الجزئية

وات - شرعت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، في قبول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية المروج، بعد أن أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، في وقت سابق عن رزنامة هذه الانتخابات المقررة ليوم 12 ديسمبر المقبل.

وقالت المنسقة الجهوية للهيئة ببن عروس، إيناس الجليدي، في تصريح اليوم الثلاثاء لـ"وات" ، انه تبعا للرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا نهاية شهر سبتمبر المنقضي، شرعت الهيئة الفرعية منذ يوم أمس الاثنين، في استقبال ملفات ترشح القائمات لهذه الانتخابات وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، على أن تتواصل هذه العملية إلى حدود يوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل .



وكان 22 عضوا من المجلس البلدي لبلدية المروج والمتكون من 36 عضوا، قدموا استقالتهم من عضوية المجلس بعد إيداعهم طلب استقالة جماعية متزامنة إلى مكتب الضبط بولاية بن عروس.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية على الانحلال الآلي للمجلس البلدي في حالة الاستقالة الجماعية أو الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه.

وتُوجّه الاستقالة في هذه الحالة إلى الوالي المختص ترابيًا، ويعتبر المجلس منحلًا بانقضاء 15 يومًا من إعلام الوالي الذي يتولى لاحقًا إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لتنظيم انتخابات جزئية.

وأصدرت الهيئة العليا للانتخابات بمقتضى ذلك يوم 30 سبتمبر المنقضي قرارا يضبط رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية المروج حيث حددت الفترة الممتدة من 11 إلى 18 أكتوبر الجاري فترة لتقديم وإيداع الترشحات بمقر الهيئة الفرعية التي تستقبل هذه الترشحات في دوام كامل يمتد يوميا من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء.

ووفق الرزنامة المحددة، يتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد استيفاء آجال الطعون يوم 21 نوفمبر القادم ، لتنطلق بعدها الحملة الانتخابية يوم 29 من نفس الشهر وتتواصل إلى يوم 10 ديسمبر .

وتوافق فترة الصمت الانتخابي يوم 11 ديسمبر الموعد المحدد لاقتراع الامنيين والعسكريين على ان تجرى الانتخابات يوم 12 ديسمبر المقبل .

وفي انتظار صدور الأمر الذي بموجبه تتم الدعوة للانتخابات ، تثار تساؤلات عن مدى الالتزام بهذه الرزنامة خاصة في ظل التراتيب الاستثنائية التي تعيش على وقعها البلاد في هذه الفترة.



