أمين سليم: الانطلاق في تطعيم الأطفال من 12-15 سنة الذين يعانون أمراض مزمنة فور استكمال تطعيم الفئة العمرية 40 سنة فما فوق

وات - أعلن المختص في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا أمين سليم اليوم الثلاثاء أنه سيتم الانطلاق في تطعيم الفئة العمرية 12-15 سنة من أصحاب الأمراض المزمنة فور استكمال تطعيم الفئة العمرية 40 سنة فما فوق



وأضاف أمين سليم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن اللجنة وافقت على ادراج هذه الفئة العمرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح واعتبارها من أولويات التلقيح خلال اجتماعها الأسبوع الماضي للحفاظ على صحة هذه الفئة من الأطفال



وللإشارة كان العديد من أخصائيي طب الأطفال قد دعوا في تصاريح سابقة لـ(وات) بضرورة تطعيم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة من الشريحة العمرية 12-15 سنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا باعتبار أن الأمراض المزمنة تتسبب في نقص المناعة لديهم وإمكانية إصابتهم بالفيروس وما ينجم عنه من مخاطر



وتعمل المصالح الصحية حاليا على تطعيم الأطفال والتلاميذ من سن 15 سنة فما فوق ونظمت لذلك حملات متنقلة وأيام تلقيح مكثف للتلاميذ أسفرت عن تطعيم 265 ألف من التلاميذ ولازالت الحملة المتنقلة لتطعيم التلاميذ بالمؤسسات التربوية متواصلة من 7 الى 14 أكتوبر الجاري وأفضت في اليومين الأولين (7 و8 أكتوبر الجاري) الى تلقيح أكثر من 4 آلاف تلميذ .



