حزب المسار.. "نجاح الحكومة الجديدة رهين أدائها وتوضيح مهامها"

أكّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أنّ نجاح الحكومة الجديدة التي تمّ الإعلان عن تركيبتها أمس "رهين أدائها وتوضيح مهامها".



واعتبر"المسار" في بيان اصدره اليوم الثلاثاء أن الحكم على هذه الحكومة يبقى رهين نجاحها في ترجمة الخطوط العريضة المعلن عنها وضبط برنامج عاجل للإنقاذ المالي والاقتصادي والانكباب على الملفات الاجتماعية التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للتونسيين .



كما أكّد على ضرورة وضع سقف زمني لعمل الحكومة وإيجاد آليات رقابة على أدائها لضمان ظروف أفضل لنجاحها مع توضيح الخطوات القادمة في اتجاه تنظيم انتخابات سابقة لأوانها تفضي إلى تركيز المؤسسات الدائمة وتنهي الوضع الاستثنائي.



وسجل "المسار" إيجابيا استجابة رئيس الجمهورية للدعوات المتكررة المطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة وخاصة أهمية العنصر النسائي في تركيبتها .



