حزب المسار.. "نجاح الحكومة الجديدة رهين أدائها وتوضيح مهامها"

الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي
Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 11:24قراءة: 0 د, 34 ث
أكّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أنّ نجاح الحكومة الجديدة التي تمّ الإعلان عن تركيبتها أمس "رهين أدائها وتوضيح مهامها".

واعتبر"المسار" في بيان اصدره اليوم الثلاثاء أن الحكم على هذه الحكومة يبقى رهين نجاحها في ترجمة الخطوط العريضة المعلن عنها وضبط برنامج عاجل للإنقاذ المالي والاقتصادي والانكباب على الملفات الاجتماعية التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للتونسيين .

كما أكّد على ضرورة وضع سقف زمني لعمل الحكومة وإيجاد آليات رقابة على أدائها لضمان ظروف أفضل لنجاحها مع توضيح الخطوات القادمة في اتجاه تنظيم انتخابات سابقة لأوانها تفضي إلى تركيز المؤسسات الدائمة وتنهي الوضع الاستثنائي.

وسجل "المسار" إيجابيا استجابة رئيس الجمهورية للدعوات المتكررة المطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة وخاصة أهمية العنصر النسائي في تركيبتها .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234054



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 | 6 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:49 15:19 12:13 06:24 04:58
Babnet
22°
Babnet24°Babnet% 60:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1824°-1821°-1823°-1623°-17
  • Avoirs en devises
    21533,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28335 DT        1$ =2,83964 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   2153,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive