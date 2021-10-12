قبلي: زيارة وفد من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للجهة للتعرف على مكونات المشهد السياحي واشكاليات القطاع بعد ازمة "كورونا"

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 15:05قراءة: 1 د, 2 ث
وات - حل بولاية قبلي، يوم امس الاثنين، وفد من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، لزيارة عدد من المناطق السياحية بالجهة والتعرف على مكونات هذا القطاع بالمناطق الصحراوية، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للسياحة، محمد الصايم.
واوضح المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، ان هذه الزيارة تخللتها تنظيم ورشة عمل جمعت هذا الوفد بمختلف المتدخلين في القطاع السياحي بالجهة من مديري وومثلي عدد من النزل ودور الضيافة والمخيمات ووكالات الاسفار، خصصت للنظر في سبل دعم الوجهة السياحية الصحراوية خاصة بعد ازمة "كورونا"، علاوة على الاصغاء لمشاغل ومقترحات اهل المهنة للنهوض بالقطاع السياحي.
واشار، الى ان هذه الزيارة تندرج في اطار برنامج للتعاون بين وزارة السياحة التونسية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، سيمتد على 5 سنوات ويشمل بذل المجهودات المادية والتقنية لتحسين جودة القطاع السياحي بالبلاد التونسية في مختلف المجالات.
وبين، في سياق متصل، ان الوفد الامريكي سيقوم بزيارة للعديد من المناطق السياحية بالبلاد من اجل القيام بملامسة ميدانية لمكونات المشهد السياحي والتعرف على اشكاليات المهنيين، والتي سيتم على ضوئها وضع خطة عمل للتدخل في القطاع عبرتطويرالمسالك السياحية والمهرجانات وكافة القطاعات ذات الصلة بالسياحة، على غرار قطاع الصناعات التقليدية والمجال البيئي.
وعبر الصايم، عن امله في ان يكون لهذه الزيارة ولبرنامج التعاون التونسي الامريكي في المجال السياحي الاثر الايجابي على القطاع ككل وعلى الوجهة السياحية الصحراوية بالجهة .

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