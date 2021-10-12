"أرصفة الفرنكفونية" تظاهرة ثقافية لدعم شباب المتوسط تقام في العاصمة وعدد من الجهات

تنظم الرابطات الفرنسية بكل من بنزرت وقفصة والقيروان وتونس الدورة الأولى لتظاهرة "أرصفة الفرنكفونية" وذلك بالاشتراك مع مؤسسة "التحالف الفرنسي" (أليانس).

وتندرج هذه التظاهرة ضمن مبادرة "دعم الشباب في المتوسط" التي أطلقتها إمارة موناكو والوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية بدعم من منظمة "إيليس"، وتقام هذه الفعاليات قبيل استضافة تونس لقمة الفرنكفونية التي ستحتضن جزيرة جربة دورتها الثامنة عشرة في شهر نوفمبر 2021 .



بداية من 15 أكتوبر وإلى غاية 13 ديسمبر 2021 سيكون الشباب على مدى أكثر من شهر على موعد مع مجموعة من الندوات والعروض السينمائية والورشات والمعارض الفنية.



من بنزرت إلى قفصة مرورا بتونس العاصمة والقيروان، تقترح هذه التظاهرة على روادها لوحة فسيفسائية من أبرز مكونات الثقافة الفرنسية والجهات الشريكة في تنظيم التظاهرة فضلا عما سيقدمه الفاعلون الثقافيون من تونس والخارج في مجالات التكوين والتشغيل والإدماج المهني وإدارة المؤسسات.



ويمكن للشباب الراغب في المشاركة في هذا المهرجان حضور فعالياته التي ستقام يوم 15 أكتوبر على رصيف المرسى ويوم 16 أكتوبر بميناء المرسى القديم ببنزرت حيث ستقام معارض فنية وأخرى اقتصادية واجتماعية تضامنية، وقراءات شعرية ولقاءات حوارية، ويكون الموعد يوم 18 أكتوبر في باب الخضراء بالعاصمة وتتوالى اللقاءات بكل من قفصة والقيروان مع مواعيد أخرى أيضا بكل من العاصمة وبنزرت.



