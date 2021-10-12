متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 12 أكتوبر ..

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الكاف: تسجيل 06 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



تراجع انتشار وباء "كورونا" بصفة ملحوظة في ولاية الكاف حيث لم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال اليومين الماضيين حالات وفاة، مقابل رصدت 06 إصابات بعدوى الفيروس بعد إجراء 69 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 09 و10 اكتوبر الجاري، وفق ما ورد اليوم الثلاثاء في آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار الجائحة



كما استقر عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 17 مصابا منهم 08 موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 80 حالة



ويبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في ولاية الكاف منذ بداية انتشار الوباء 686 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس 19589 شخصا تماثل منهم 19509 اشخاص للشفاء وفق ذات احصائيات الادارة الجهوية للصحة.







مدنين: تسجيل 11 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" 9 اصابات منها في صفوف تلاميذ نفس المؤسسة



اسفرت نتائج تحاليل "بي سي ار" رفعت لعدد من التلاميذ، في اطار التقصي حول فيروس "كورونا" باعدادية "سدويكش" بجربة ميدون، عن كشف 9 اصابات جديدة في صفوف التلاميذ، ليرتفع عدد الاصابات الجملية بهذه المؤسسة الى 28 حالة مؤكدة بعد تسجيل 18 اصابة سابقة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وبين العنز في تصريح ل(وات) انه تقرر تبعا لذلك غلق قسم ثان بالاعدادية بعد غلق قسم اول في الاسبوع الماضي بسبب تسجيل بين 03 و 04 اصابات به، في حين جاءت بقية الاصابات متفرقة دون تسجيل اصابات في الاطار التربوي او الاداري.



ووردت الحالات المؤكدة الجديدة من بين 11 حالة اصابة بفيروس "كورونا" سجلتها الادارة الجهوية للصحة بمدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة الاخيرة من جملة 668 عينة تحاليل مخبرية وسريعة، وذلك بعد يوم دون اصابات بالجهة لاول مرة منذ عدة اشهر.



وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة الى جانب 9 حالات بجربة ميدون في صفوف التلاميذ، الى اصابة واحدة في كل من مدنين الجنوبية وحومة السوق، وارتفع بذلك العدد الجملي للاصابات المحلية الى 32606 اصابات، كما تم رصد حالة وافدة من احدى البلدان الاوروبية في اواخر فترة الحجر الصحي الاجباري.



وسجلت الجهة حالة وفاة واحدة بسبب فيروس "كورونا" لشخص في سن ال69 عاما ليرتفع العدد الجملي لوفايات هذا الفيروس الى 1146 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.



وتراجعت بشكل واضح حالات الاقامة لمرضى كوفيد في المستشفيات العمومية وخاصة على مستوى اسرة الانعاش حيث بلغت نسبة اشغالها 9 فاصل 1 بالمائة مقابل ارتفاعها بالمصحات الخاصة امام تزايد توافد الليبيين للعلاج من مصابي "كورونا" لتصل الى 72 بالمائة في حين تفوق نسبة اشغال اقسام الانعاش بالمستشفيات العمومية المصحات الخاصة حيث وصلت في المستشفيات الى 31 فاصل 2 بالمائة مقابل 17 بالمائة في المصحات.







