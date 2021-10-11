أيام قرطاج الموسيقية : اختيار41 عرضا لتاثيث الدورة السابعة

اعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج الموسيقية قي بلاغ اليوم الاثنين عن نتائج فرز الترشحات للمشاركة في الدورة السابعة المقررة من 18 إلى 23 ديسمبر القادم حيث تم اختيار 41 عرضا من مجموع 148 ملفا.



وكانت اللجنة الفنية المتكونة من كل من محمد زياد الزواري/ موسيقي/ وهادي فاهم /موسيقي/ وإقبال حمزاوي /أستاذة علوم موسيقية/ وسامي بن سعيد /مدير أيام قرطاج الموسيقية/ ومحمد بن سعيد /مدير الإنتاج بأيام قرطاج الموسيقية/ نظرت في الملفات الواردة على أيام قرطاج الموسيقية البالغ عددها 148 ملفّ ترشّح من مختلف البلدان العربية والإفريقية والمتوسطية. وقد تم اختيار 63 ملفا من تونس و85 ملفا من بقية البلدان.





وفي ما يلي قائمة الاعمال //



من تونس / وجدي الرياحي تريو/ و/نبيل عبد المولى كوارتات/ و/نور عرجون وسليم عرجون/ و/نورو كوانتات لاحمد اليتيم/ و/دنيا لمحمد بن صالحة ودالي شبيل/ وميرورز لشيماء قدور/ و/قيس فريحات كوراتر واصدقاؤه/ و/سامي اللوز/ و/عبور لمنير بن حبل/ و/كانتات لسليم عبيدة/ و/طريق/ و/الكاسات/ و/بن جميع/ و/امل لانيس بصيلة/ و/عزة/ و/تيغا بلاك نا اند باند/ وبازمان لايف باند لهيثم خماجة/ و/ذي كروز/ و/اسلام جامعي تونس/فرنسا/ وحاتم فريخة واصدقاؤه/.

من مصر/ نور بروجكت لنور عاشور/ و/هاي دام باند/

من المغرب / ذي ليلا لحمزة ايلالج/ و/صونيا نور/

من الجزائر / افريقيا سبيريث/ وربيع الحوطي/

من الاردن / بشر

من سوريا / دفى تريو لغيث الماغوط

من موريتانيا / خوديا اكوستيكس

من فلسطين / جسور لعيسى مراد وشادي زقطان

من مدغشقر / ماشمانجاكا و/اولو بلاكي

من السنيغال / شيخ ابراهيم فام وماريا سيفا

من الطوغو / لايدي ابوك

من مالي / دمبالي ماري فيرجيني

من الكاميرون / مارسي الصومبا/ و/لو برجي/

من الراس الاخضر / ايلينا المايدا







