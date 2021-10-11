حزب التحالف من أجل تونس: الحكومة الجديدة قطعت مع التقاليد المعهودة في التسميات والتعيينات

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 16:25قراءة: 0 د, 45 ث
وات - اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن الحكومة الجديدة "جاءت لتؤكّد القطع مع كل التقاليد المعهودة في التسميات والتعيينات، التي كانت خاضعة للولاءات الضيقة ولبعض القوى السياسية والعائلية واللوبيات المهيمنة على مفاصل الاقتصاد والمال"، حسب تعبيره.

وجدد الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين، مساندته لكل قرارات رئيس الدولة، معلنا عن دعمه لحكومة نجلاء بودنّ التي يُنتظر منها تسريع البت في كل ملفّات الفساد الإداري والمالي والسياسي، وضمان محاكمة عادلة لكل الذين أجرموا في حق البلاد والشعب، وتحقيق إنجازات سريعة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي خاصة.

كما ثمن التمثيلية الواسعة للمرأة في المناصب الحكومية، في سابقة إيجابية تجسدت لأول مرة في تاريخ تسيير الشأن العام في تونس والعالم العربي.

وأعرب عن ارتياحه لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية خلال موكب أداء الحكومة لليمين، من تأكيد على محاربة الفاسدين والمضيّ في إصلاح مؤسسات الدولة وعلى رأسها مرفق القضاء، والشروع في اصلاح شامل لمسار الثورة بما يكرس سيادة القرار الوطني المستمدّ من سيادة وإرادة الشعب.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234016



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الاثنين 11 أكتوبر 2021 | 5 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:50 15:20 12:13 06:23 04:57
Babnet
22°
Babnet23°Babnet% 56:الرطــوبة
تونــسBabnet17°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1725°-1724°-1822°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive