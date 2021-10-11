حزب التحالف من أجل تونس: الحكومة الجديدة قطعت مع التقاليد المعهودة في التسميات والتعيينات

وات - اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن الحكومة الجديدة "جاءت لتؤكّد القطع مع كل التقاليد المعهودة في التسميات والتعيينات، التي كانت خاضعة للولاءات الضيقة ولبعض القوى السياسية والعائلية واللوبيات المهيمنة على مفاصل الاقتصاد والمال"، حسب تعبيره.



وجدد الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين، مساندته لكل قرارات رئيس الدولة، معلنا عن دعمه لحكومة نجلاء بودنّ التي يُنتظر منها تسريع البت في كل ملفّات الفساد الإداري والمالي والسياسي، وضمان محاكمة عادلة لكل الذين أجرموا في حق البلاد والشعب، وتحقيق إنجازات سريعة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي خاصة.



كما ثمن التمثيلية الواسعة للمرأة في المناصب الحكومية، في سابقة إيجابية تجسدت لأول مرة في تاريخ تسيير الشأن العام في تونس والعالم العربي.



وأعرب عن ارتياحه لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية خلال موكب أداء الحكومة لليمين، من تأكيد على محاربة الفاسدين والمضيّ في إصلاح مؤسسات الدولة وعلى رأسها مرفق القضاء، والشروع في اصلاح شامل لمسار الثورة بما يكرس سيادة القرار الوطني المستمدّ من سيادة وإرادة الشعب.



