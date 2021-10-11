احياء ذكرى المخرج السينمائي الراحل توفيق الرايس بمدينة الثقافة

وات - تحيي المكتبة السينمائية التونسية بداية من الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء 12 اكتوبر ذكرى المخرج السينمائي التونسي الراحل توفيق الرايس وذلك بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة .



ومن المنتظر ان يقع تقديم بعض الافلام القصيرة للراحل من ذلك فيلم "البرقع" الذي ظهر سنة 1988 بمدة عرض لا تتجاوز 17 دقيقة وفيلم "تحت برج الحوت" وقد تم انجازه سنة 1990 ومدة عرضه 18 دقيقة الى جانب فيلم "كنز سيدي سالم" الوثائقي المنجز سنة 2010 ومدة عرضه 70 دقيقة.



ويتولى الصحفي والناقد حاتم بوريال ادارة الامسية السينمائية مع الحضور من محبي الفن السابع والاعلاميين لتسليط الضوء على التجربة السينمائية للمخرج الراحل توفيق الرايس وتعميق النظر في مختلف اساليبه الفنية في السينما والتصوير السينمائي وتوجهاته الفنية والفكرية.

ويعد توفيق الرايس احد ابرز المخرجين السينمائيين وهو اصيل جزيرة جربة استقر بالعاصمة فترة الاربعينات وكان اول لقاء له مع السينما في الخامسة عشرة من عمره حيث بدا في اكتشاف سحر الشاشة الفضية شيئا فشيئا اما رحلته في عالم السينما فقد انطلقت خارج نوادي السينما والسنمائيين الهواة بعد شرائه لالة تصوير صغيرة وتسجيل لقطات من الحياة بعدسته مثلما كان فنانا تشكيليا ايضا وصاحب نظرة فيها الكثير من الفن والجمال للواقع المعيش.



توفي توفيق الرايس سنة 2016 عن سن يناهز الستين عاما تاركا اثرا فنيا سينمائيا وتشكيليا خالدا في الذاكرة الوطنية.



