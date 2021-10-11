فيلم "المدسطنسي" للمخرج حمزة العوني في القاعات التونسية بداية من يوم 13 اكتوبر

ينطلق عرض فيلم "المدسنطسي" للمخرج التونسي حمزة العوني بالقاعات التونسية بداية من يوم 13 اكتوبر الجاري بعد جولة خارجية في عدد من المهرجانات الدولية تحصل خلالها الفيلم على تقدير السينمائيين والنقاد .



و"المدسطنسي" مصطلح يعني "المستعبد" او "المهمش" وقد اختار المخرج حمزة العوني هذا الاسم لشريطه الطويل (114 دقيقة) للدلالة على واقع مرير تعيشه فئة من الشباب بالاحياء الشعبية حيث يتتبع بكاميراته حياة الشاب محرز المدمن على القمار في ميادين سباق الخيل انطلاقا من منطقة المحمدية احد الاحياء الشعبية الواقعة بضواحي العاصمة اين تدور اغلب احداث الفيلم وذلك منذ سنة 2005 وعلى امتداد 12 سنة .



وقد سعى المخرج حمزة العوني من خلال شريطه "المدسطنسي" وهو انتاج تونسي فرنسي قطري مشترك الى ابراز الوجه الصادم للاحياء الشعبية في تونس التي يعاني قطاع من شبابها التهميش والبطالة والاقصاء.



وحمزة العوني من مواليد 1975 بمنطقة المحمدية شارك في اول دورة له في مجال الدراسات السينمائية بالمعهد المغربي للسينما ثم تابع تدريباته بمدرسة الفنون والسينما بتونس حيث تخصص في الكتابة والانتاج السينمائي وقدم اول شريط وثائقي له بعنوان "القرط" وهو متحصل على جائزة افضل مخرج من الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية.

ويشار الى ان قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة ستحتضن يوم 13 اكتوبر الجاري العرض الخاص بالاعلاميين لفيلم "المدسطنسي" انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف صباحا بحضور المخرج حمزة العوني.



